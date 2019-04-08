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Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки

Понедельник, 8 апреля 2019, 10:55
 

Компания Facebook изучает возможности реализации проекта "Симба", который предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля вокруг Африканского континента.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что цель проекта - увеличить пропускную способность соединения и тем самым облегчить привлечение новых клиентов.

Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен, проект - на стадии обсуждения.

Проект "Симба", названный в честь главного героя мультфильма "Король-лев", должен обеспечить Facebook надежный доступ к быстрорастущему африканскому рынку, где некоторые продукты компании уже завоевали популярность", - говорится в сообщении.

Газета отмечает, что над собственными проектами по прокладке кабеля вокруг Африканского континента работают и другие технологические гиганты, в частности - Alphabet (материнская компания Google) и Huawei.

Украинская правда

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Facebook интернет Африка

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