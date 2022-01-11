Meta обяжет офисных работников получить бустерную дозу
Техгигант Meta (ранее – Facebook) обяжет всех возвращающихся в офис сотрудников получить бустерную дозу вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время, компания решила отсрочить возвращение в офисы до 28 марта на фоне распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Ранее работникам хотели разрешить работать в офисе 31 января.
Сейчас Meta также требует получения полного курса вакцинации своими сотрудниками, желающими работать офлайн.
До 14 марта работники могут решить, хотят ли они вернуться в офис, работать исключительно или частично дистанционно.
В компании отмечают, что те, кто не вакцинирован по "медицинским или религиозным причинам" могут прислать запрос на дистанционный формат работы. Но в случае бездействия такие сотрудники могут получить выговор или, по крайней мере, быть уволены.
Экономическая правда
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