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Meta обяжет офисных работников получить бустерную дозу

Вторник, 11 января 2022, 13:33
 
getty images

Техгигант Meta (ранее – Facebook) обяжет всех возвращающихся в офис сотрудников получить бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время, компания решила отсрочить возвращение в офисы до 28 марта на фоне распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Ранее работникам хотели разрешить работать в офисе 31 января.

Сейчас Meta также требует получения полного курса вакцинации своими сотрудниками, желающими работать офлайн.

До 14 марта работники могут решить, хотят ли они вернуться в офис, работать исключительно или частично дистанционно.

В компании отмечают, что те, кто не вакцинирован по "медицинским или религиозным причинам" могут прислать запрос на дистанционный формат работы. Но в случае бездействия такие сотрудники могут получить выговор или, по крайней мере, быть уволены.

Экономическая правда

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Facebook вакцина

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