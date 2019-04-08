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Facebook планує прокласти підводний кабель навколо Африки

Понеділок, 8 квітня 2019, 10:55
 

Компанія Facebook вивчає можливості реалізації проекту "Сімба", який передбачає прокладання оптоволоконного кабелю навколо Африканського континенту.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Повідомляється, що мета проекту - збільшити пропускну здатність з'єднання і тим самим полегшити залучення нових клієнтів.

Точний маршрут оптоволоконного кабелю поки не визначений, проект - на стадії обговорення.

Проект "Сімба", названий на честь головного героя мультфільму "Король-лев", повинен забезпечити Facebook надійний доступ до швидкозростаючого африканського ринку, де деякі продукти компанії вже завоювали популярність", - йдеться у повідомленні.

Газета зазначає, що над власними проектами по прокладанню кабеля навколо Африканського континенту працюють й інші технологічні гіганти, зокрема - Alphabet (материнська компанія Google) та Huawei.

Українська правда

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