Facebook планує прокласти підводний кабель навколо Африки
Компанія Facebook вивчає можливості реалізації проекту "Сімба", який передбачає прокладання оптоволоконного кабелю навколо Африканського континенту.
Про це пише видання The Wall Street Journal.
Повідомляється, що мета проекту - збільшити пропускну здатність з'єднання і тим самим полегшити залучення нових клієнтів.
Точний маршрут оптоволоконного кабелю поки не визначений, проект - на стадії обговорення.
Проект "Сімба", названий на честь головного героя мультфільму "Король-лев", повинен забезпечити Facebook надійний доступ до швидкозростаючого африканського ринку, де деякі продукти компанії вже завоювали популярність", - йдеться у повідомленні.
Газета зазначає, що над власними проектами по прокладанню кабеля навколо Африканського континенту працюють й інші технологічні гіганти, зокрема - Alphabet (материнська компанія Google) та Huawei.
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