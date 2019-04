В Южной Корее и США запустили первые коммерческие сети 5G

Американский оператор Verizon и три южнокорейских оператора запустили первые коммерческие сети 5G.

Об этом сообщает Reuters.

Verizon перенесла запуск сети на неделю раньше запланированного срока с намерением опередить конкурентов, но в итоге корейцы сделали это первыми 3 апреля.

Сейчас в США преимуществами "сверхширокополосного" покрытия смогут воспользоваться жители отдельных районов Миннеаполиса и Чикаго, которые владеют смартфоном Moto Z3 с дополнительной задней панелью Moto Mod 5G.

Тестирование The Verge показало, что сеть 5G далеко не всегда оказывается в указанных местах. Но если все же поймать ее - скорость интернета достигает от 400 до 600 Мегабит в секунду.

Verizon обещает улучшать общую производительность модернизации сети и регулярных обновлений программного обеспечения для клиентских устройств.

За пределами сети 5G клиентские устройства будут переключаться на надежное покрытие Verizon 4G LTE.

Контрактные пользователи любого из безлимитных тарифных планов Verizon Go Unlimited, Beyond Unlimited или Above Unlimited получают неограниченный трафик 5G за дополнительные 10 долларов в месяц

Verizon планирует запустить услугу 5G Ultra Wideband в более чем 30 городах США в 2019 году.

