Впервые мобильные операторы заработали на интернете больше, чем на звонках

По итогам 2018 года доходы украинских операторов от предоставления интернет-услуг впервые превысили доходы от голосовой связи.

Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, передает Liga.net.

Так, в 2018 году доступ к интернету принес мобильным операторам 16 млрд грн, а голосовые услуги – 14,7 млрд грн.

Для сравнения еще два года назад, в 2016 году, на интернет приходилось всего 6,8 млрд грн, а на голосовую связь – 20,4 млрд грн.

При этом общий объем инвестиций операторов мобильной связи в 2018 году составил 17,96 млрд грн, преимущественно в развитие 3G и 4G сетей.

Средняя месячная плата абонента мобильной связи в 2018 году выросла до 54 грн, по сравнению с 46,7 грн в 2017 году.

Голосовой трафик операторов в 2018 году уменьшился на 22% – украинцы выговорили на 50 млн минут меньше. При этом растет количество минут, которые абоненты используют для звонков на другие сети операторов.

Общее количество сим-карт, с которых люди заходили в интернет, по итогам 2018 года составило 32,4 млн, что меньше, чем общее количество симок – 54 млн штук.

При этом у операторов практически нет тарифов, которые предлагают исключительно голосовое общение, без интернета.

11 млн абонентов до сих пор пользуется только 2G (EDGE) интернетом. И только 8,9 млн успели перейти на 4G.

Напоминаем:

В Украине продолжают внедрять 4G. Так, 12 марта был объявлен очередной тендер на внедрение этой связи.

В то же время в США уже запускают первую общедоступную сеть 5G.