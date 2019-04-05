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У Південній Кореї та США запустили перші комерційні мережі 5G

П'ятниця, 5 квітня 2019, 13:50
 

Американський оператор Verizon і три південнокорейських оператори запустили перші комерційні мережі 5G.

Про це повідомляє Reuters.

Verizon перенесла запуск мережі на тиждень раніше запланованого терміну з наміром випередити конкурентів, але у результаті корейці зробили це першими 3 квітня.

Зараз в США перевагами "надширокосмугового" покриття зможуть скористатися жителі окремих районів Міннеаполіса і Чикаго, які володіють смартфоном Moto Z3 з додатковою задньою панеллю Moto Mod 5G.

Тестування The Verge показало, що мережа 5G далеко не завжди виявляється в зазначених місцях. Але якщо все ж зловити її - швидкість інтернету досягає від 400 до 600 Мегабіт в секунду.

Verizon обіцяє покращувати загальну продуктивність шляхом модернізації мережі і регулярних програмних оновлень для клієнтських пристроїв.

За межами мережі 5G клієнтські пристрої будуть перемикатися на надійне покриття Verizon 4G LTE.

Контрактні користувачі будь-якого з безлімітних тарифних планів Verizon Go Unlimited, Beyond Unlimited або Above Unlimited отримують необмежений трафік 5G за додаткові 10 доларів на місяць

Verizon планує запустити послугу 5G Ultra Wideband в більш ніж 30 містах США в 2019 році.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року доходи українських операторів від надання інтернет-послуг вперше перевищили доходи від голосового зв'язку.

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5G інтернет технології

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