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Большинство украинских портов закрыто – Министерство

Четверг, 24 февраля 2022, 12:09 - Дана Гордийчук

В настоящее время большая часть портов закрыта, никаких повреждений портовой инфраструктуры нет.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры к 12:00.

Происходит координация с военными.

В Мининфра отметили, что по-прежнему большинство пассажирских поездов все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.

Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

Поезда в Харьков до сих пор остановлены, с целью безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован.

Украинское небо остается закрытым.

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инфрастуктура порты железная дорога

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