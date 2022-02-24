Большинство украинских портов закрыто – Министерство
В настоящее время большая часть портов закрыта, никаких повреждений портовой инфраструктуры нет.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры к 12:00.
Происходит координация с военными.
В Мининфра отметили, что по-прежнему большинство пассажирских поездов все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.
Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.
Поезда в Харьков до сих пор остановлены, с целью безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован.
Украинское небо остается закрытым.
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