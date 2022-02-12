Госбанки существенно сократили объемы неработающих кредитов, что стало причиной существенных сокращений проблемных кредитов во всем банковском секторе.

Об этом говорится в данных НБУ, сообщается в публикации SOE Weekly для ЭП.

Государственные банки снизили объем неработающих кредитов (NPL) на 56,2 млрд грн, что составляет почти две трети общего сокращения по банковскому сектору.

Доля неработающих кредитов в государственных банках за год уменьшилась на 10,3 процентных пункта (с 57,4% до 47,1%). При этом они по-прежнему составляют более 70% совокупного NPL-портфеля.

Общий объем таких кредитов в украинских банках снизился на 85,2 млрд грн в 2021 году. Доля неработающих кредитов в портфеле украинских банков за год снизилась на 11 процентных пункта (с 41% до 30%).