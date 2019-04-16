Насиров говорит, что не имел дел с Крючковым: Предвыборная борьба

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что он не причастен к деятельности экс-депутата и экс-руководителя компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков.

Он написал в Facebook официальное заявление из-за того, что "в отдельных средствах массовой информации появилось якобы интервью господина Крючкова", в котором упомянуто и его имя.

"В тексте вроде бы интервью распространяется недостоверная информация с упоминанием меня, которая не соответствует действительности, носит клеветнический характер, явно выпадает даже из контекста, а проще говоря – это циничная ложь", – заявил Насиров.

Он предположил, что появление такой информации связано с приближением выборов.

"Экстрадиция г Крючкова накануне выборов выглядит как часть некой компании. Поэтому я выступаю категорически против того, чтобы моя фамилия использовалось для предвыборной борьбы", – написал Насиров.

По его словам, интересно, "чья это выдумка, или просьба, или заказ, и с какой целью".

"Никакого отношения я как глава ГФС Украины ни к какой противоправной деятельности, в т ч которую связывают с господином Крючковым, не имел и не имею. Заявления против меня считаю политическим заказом, в т ч для дискредитации отдельных лиц и кандидата в президенты", – заявил Насиров.

"В связи с этим я планирую немедленно обратиться в суд и привлечь к ответственности за распространение против меня недостоверной информации, которая не соответствует действительности", – сообщил он.

15 апреля экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении средств облэнерго, прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

В интервью ТСН (канал "1+1" Игоря Коломойского), обнародованном 15 апреля, Крючков утверждал, в частности, что к коррупционным схемам вокруг облэнерго причастны Игорь Кононенко (БПП) и Роман Насиров.

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Напомним:

Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.

В июле 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.

В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.

В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.

28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючковутверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

10 апреля Порошенко заявил, что не знал о причастности своего ближайшего соратника и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко к коррупционным схемам в энергетике.

Украинская правда