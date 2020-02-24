Апелляционный суд возобновил Насирова на посту главы ДФС

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Источник: постановление Шестого апелляционного административного суда

Дословно: "Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. - ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений".

Детали: Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров Украины, Государственной фискальной службы Украины, Народного депутата Украины Андрея Журжия.

Предыстория:

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга его компаний.

Тем самым действия Насирова якобы нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

В ночь на 3 марта 2017 года детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

7 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело Насирова по существу.

Кабинет министров сначала отстранил, а затем уволил Насирова.

1 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева восстановил Насирова на посту главы ДФС и приказал выплатить ему компенсацию 184 тысяч гривен. Правительство обжаловало это решение. Кроме того, сейчас ДФС находится в состоянии ликвидации – ее реформируют в Налоговую и Таможенную службы.

В начале ноября 2019 года дело Насирова передали в новый Высший антикоррупционный суд, который начал заново его рассматривать.

Украинская правда