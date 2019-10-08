Насиров арендовал у таможни элитный дом за 6,7 тысяч гривен в месяц

В 2016 году тогдашний председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров арендовал у профсоюза таможни двухэтажный коттедж в "Конча-Заспе" за 6,7 тысяч гривен в месяц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Это 15 гектаров земли в Конче-Заспе, которые в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе. По оценочной стоимости участок сейчас оценивается почти в 300 млн гривен", - написал Нефедов.

Фото: BIHUS.info

Там, по его словам, таможенники должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа".

"Вместо этого, как мы месяц назад узнали во время инвентаризации имущества, там возвели 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию ​​и скважину. А потом профсоюз таможни эти дома отдал в аренду руководству таможни", - заявил он.

"Например, этот пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на фото - 177 кв м с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой в 2016 году арендовал бывший председатель Государственная фискальная служба Роман Насиров", - отметил Нефедов.

Фото: BIHUS.info

"В его распоряжении дом до 2033 года, цена - 6,770 тысяч гривен в месяц. Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость назад в профсоюз и продать на аукционе. И такого у нас еще много - куча активов ГФС имеет странный юридический статус", - подытожил он.

Напомним:

2 марта 2017 года детективы НАБУ вручили главе ДФС Роману Насирову сообщение о подозрении.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".

8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

16 марта жена внесла за него залог.

Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева о том, что якобы не отвечал как председатель ДФС за предоставление рассрочек, чем хотел переложить всю ответственность на местные налоговые инспекции.

1 декабря 2018 года ОАСК под председательством одиозного Евгения Аблова удовлетворил иск, вернув Насирову должность председателя ДФС и приказав выплатить ему компенсацию 184 тыс. грн.

НАБУ, САП и госпредприятие "Укргазвидобування", с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали решение суда.

В июне 2019 года судьи апелляционного суда Андрей Паринов, Александр Беспалов и Наталья Литвинова сначала отстранили от этого дела НАБУ и САП, а затем приняли решение в пользу Насирова.

Экономическая правда