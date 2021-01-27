Строительство нового аэродрома в Днепре: тендер на 4 миллиарда выиграл тесть Насирова

Победителем аукциона по выбору генподрядчика строительства нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск" стала компания "Альтис-Констракшн" тестя экс-главы ГФС Романа Насирова.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

ООО "Альтис-Констракшн", конечным бенефициаром которой, по данным портала YouControl, является тесть Насирова Александр Глимбовский, предложило на аукционе 3,95 млрд грн при ожидаемой стоимости в 5,7 млрд грн.

"Еще один шаг к строительству нового аэродрома в Днепре сделан. Сегодня был выбран победитель открытого аукциона по выбору генерального подрядчика строительства. Он предложил наиболее выгодное предложение. Всего участие открытом тендере приняли 7 компаний, 2 из которых - иностранные", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на строительство нового аэродрома в госбюджете на этот год предусмотрено 1,4 млрд грн.

На объекте планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Всего строительство продлится около 3 лет.

"Еще в сентябре прошлого года мы начали подготовительные работы, чтобы обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства. Тогда же частный инвестор "НС Днепр" начал строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

Современный аэропорт в Днепре, который бы отвечал всем международным стандартам, планировался предыдущими властями еще с 2013 года. А мы это сделаем", - сказал Криклий.

Напомним:

В январе 2018 года компания тестя Насирова "Альтис-Констракшн" выиграла тендер на реконструкцию перрона терминала D аэропорта "Борисполь".

Компания "Альтис-Констракшн" уже имеет опыт в строительстве и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. В 2014 году подрядчик производил обустройство зоны внутренних рейсов в терминале D аэропорта Борисполь. Также компания участвовала в реконструкции аэропортов Херсон, Запорожье, Винница.

Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского - тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу.

Экономическая правда