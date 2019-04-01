Правила торговли алкогольными напитками не соответствуют современным реалиям — бизнес

Правила торговли алкогольными напитками устарели и частично содержат нереальные или упраздненные нормы, поэтому их целесообразно отменить, а необходимые нормы — перенести в специальный документ.

С таким выводом эксперты Европейской бизнес ассоциации обратились к Министерству экономразвития и торговли, Министерству финансов и ГФС, сообщает пресс-служба ЕБА.

Как подчеркнули в ассоциации, пока из-за несовершенства и противоречивости правил бизнес не может использовать указанные правила в работе, хотя полностью придерживается законодательства.

Действующие правила, отметили в ассоциации, разработаны еще в 1996 году и содержат инструкции — как, чем и где торговать (постановление КМУ "Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напитками" от 30 июля 1996 №854).

"Правила разработаны на основе различных законов и постановлений. Поэтому логично, что когда вносятся изменения в различных нормативно-правовые акты, они переноситься и в правила", — подчеркнули в ассоциации.

И добавили, что такие изменения не происходили структурно. Поэтому сейчас "правила содержат немного прошлого, немного несуществующего и вовсе небольшое количество действительно важных для торговли норм".

Отмечается, что перечень запретов для торговли, содержащий закон, гораздо шире, чем тот, что содержат правила.

"Алкогольными напитками до сих пор считаются те, которые содержат от 1,2% спирта, хотя на самом деле предел составляет 0,5%. Правилами до сих пор требуется сертификат соответствия, хотя сертификация как обязательная уже почти 5 лет как отменена", — подчеркнули в ассоциации.

Еще одна противоречивая норма касается пива, которое относится к алкоголю. В то же время правила на данный напиток не распространяются, подчеркнули эксперты.

Противоречива и норма о хранении и продаже алкогольных напитков — это могут делать только работники со специальным образованием.

"Ценность данной нормы непонятна в контексте исполнения, ведь не указано, о каком именно образовании идет речь — сомелье, продавец и т. д.", — отметили в ассоциации.

Требование о наличии марки на бутылках с алкоголем, отмечают эксперты, касается только отечественных производителей

"Хотя Налоговый кодекс требует наличия марок на любой алкогольной продукции более 8.5% — независимо от страны производства", — рассказали в ассоциации.

Правила содержат и нормы о том, что нельзя реализовывать алкогольные напитки с явными признаками повреждений, без надлежащей маркировки, у которых закончился срок годности.

Вместе с тем, это общие требования по безопасности продукции и информации для потребителей.

"Их уже указано в ЗУ "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" и "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", — отметили эксперты.

Также правилами определено ряд требований по хранению алкогольных напитков, в том числе и о положении, температурном режиме и выкладке продукции.

"Однако каждый производитель самостоятельно устанавливает требования к своей продукции, поэтому они могут отличаться от указанных в правилах", — пояснили в ассоциации.

Кроме того, в правилах содержатся нормы относительно ресторанного хозяйства, как, например, о приготовлении коктейлей или пользовании мерными емкостями.

"Вместе с тем, по логике, они должны быть в правилах, которые непосредственно касаются ресторанного бизнеса", — резюмировали в ЕБА.

Напомним, ранее бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" — в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об увеличении налога на доходы в зависимости от уровня доходов.

Экономическая правда