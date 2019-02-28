Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше"

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об увеличении налога на доходы в зависимости от уровня доходов. Представители бизнеса выступили против увеличения налоговой нагрузки для добросовестных плательщиков.

Законопроект №10066 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения прогрессивной шкалы налогообложения при уплате налога на доходы физических лиц)" опубликован на сайте Рады, он был зарегистрирован 19 февраля.

Законопроектом предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой налога 48%.

В пояснительной записке говорится, что ставки налога на доходы физических лиц в Европе значительно выше, чем 18% в Украине. Максимальный налог на доходы физических лиц, уплачиваемого во Франции, составляет 75%, в Канаде - 50% и в Норвегии - 39%.

Авторы законопроекта предлагают "для восстановления социальной справедливости" ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц по принципу: "богатый платит больше".

Представители бизнеса заявили, что не поддерживают введение прогрессивной шкалы налогообложения и увеличение налоговой нагрузки для добросовестных плательщиков.

"Меры, предложенные законопроектом, фактически сводятся к пересмотру ставок налогообложения способом, который приводит к возложению дополнительного налогового бремени именно на высокооплачиваемый высококвалифицированный персонал, который уже добросовестно платит налоги", - говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"Вместе с тем, законопроект нисколько не вредит распространенным схемам уклонения от налогообложения. Поэтому, добросовестные работодатели вынуждены будут увеличивать расходы для сохранения заработных плат своим сотрудникам на том же уровне, сталкиваясь при этом с растущей конкуренцией со стороны теневого сектора экономики, который будет продолжать пользоваться схемами уклонения от налогообложения", - утверждают в ЕБА.

Бизнес-сообщество призвала комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики не поддерживать данный проект закона как содержащий существенные риски для добросовестного бизнеса и инвестиционного климата в стране в целом.

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После того, как против инициативы выступили представители IT-индустрии, президент и премьер пообещали не усложнять для них условия работы.

Экономическая правда