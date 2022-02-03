Ford потратит еще 20 миллиардов долларов для полного перехода на производство электромобилей

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Автопроизводитель Ford Motor Co. планирует потратить еще 20 млрд долларов на реорганизацию компании и полный переход на производство электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее в Ford уже заявляли, что инвестируют 30 млрд долларов в разработку электрических и автономных машин до 2025 года.

Отмечается, что дополнительные расходы помогут ускорить этот процесс.

При этом за реорганизацию бизнеса будет отвечать бывший топ-менеджер Apple и Tesla Даг Филд.

Компания в частности планирует нанять больше технических специалистов.

Напомним:

Ранее рыночная капитализация автопроизводителя Ford впервые превысила 100 млрд долларов – акции компании достигли максимальной за 20 лет цены в 25,87 долл. за акцию.

Этот успех был вызван планами Ford увеличить производство электромобилей, включая кроссовер Mustang Mach-E и будущую электроверсию своего бестселлера, пикапа F-150, который получится весной.

Экономическая правда