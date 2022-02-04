В январе украинцы увеличили регистрации подержанных иномарок: какие авто выбирали

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В январе 2022 года украинцы зарегистрировали 31,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа - это на четверть превышает показатель января прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Отмечается, что показатель в 31,6 тыс авто - в 6 раз больше январского объема продаж новых легковых авто.

"Более половины этих машин (52%) были оборудованы бензиновыми двигателями. В то же время доля дизельных авто составила 37%, автомобилей с ГБО – 7%, на электромобили и гибриды пришлось 4% впервые зарегистрированных в январе легковушек с пробегом", - говорится в сообщении.

При этом самым популярным подержанным автомобилем стал Renault Megane (2 174 авто).

Далее следует Volkswagen Golf – 1 917 авто, замыкает топ-3 Volkswagen Passat – 1 791 авто.

Также в топ-5 Skoda Octavia – 1 460 авто и Ford Focus – 1 088 ед.

Напомним:

В 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тыс. легковых авто с пробегом - это на 46% больше, чем в 2020 году, и является абсолютным рекордом для страны.

Экономическая правда