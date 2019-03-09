Німецьким автоконцернам загрожують мільярдні штрафи

Єврокомісія може у найближчі тижні накласти мільярдні штрафи на німецьких автовиробників - Volkswagen, Daimler і BMW - до 1 млрд євро кожному.

Про це у п'ятницю повідомило видання Der Spiegel, передає DW.

Концернам загрожують стягнення за змову у сфері технологій, пов'язаних з контролем вихлопних газів.

За інформацією ЗМІ, автовиробники незаконно узгодили розмір бака для AdBlue - рідкого реагенту, який очищає вихлопи дизельних двигунів.

Зазначається, що компанії також домовилися не встановлювати на бензинових двигунах фільтри, за допомогою яких вдалося б скоротити викиди дрібнодисперсних частинок.

"Daimler і Volkswagen можуть розраховувати на більш м'які штрафи, ніж BMW - ці концерни під час розслідування Єврокомісії самі заявили про вчинення правопорушень.

У свою чергу керівництво баварської компанії неодноразово відкидало звинувачення, перш за все ті, які стосуються змови щодо баків AdBlue", - йдеться у повідомленні.