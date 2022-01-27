Bentley планирует начать производство люксового электромобиля в 2025 году
Британский производитель авто класса люкс Bentley, принадлежащий Volkswagen, планирует начать производство первого электромобиля в 2025 году.
Об этом пишет The Guardian.
В Bentley заявили, что первый полностью электрический электромобиль будет разработан и изготовлен на заводе в Крю.
"Bentley, производящий автомобили с 1919 года и сейчас принадлежащий немецкому Volkswagen, обязался инвестировать 2,5 млрд фунтов стерлингов в экологичность в течение следующих 10 лет.
Это будет включать в себя то, что компания назвала "полной трансформацией" всех автомобилей Bentley и ее завода в Крю, на котором работает 4000 работников", - пишет газета.
Издание добавляет, что Bentley в конце 2020 года объявила о планах прекратить выпуск авто, работающих на ископаемом топливе, к 2030 году, "стремясь сделать свою деятельность полностью нейтральной к углероду к тому же времени".
The Guardian добавляет, что продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей в Британии будут запрещены с 2030 года.
Напомним:
Бренды автомобилей класса люкс, такие как Rolls-Royce, Bentley, Porsche и BMW, сообщили о рекордных продажах в 2021 году, несмотря на дефицит чипов и сокращение поставок в массовом сегменте.
Экономическая правда
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