Первый нефтегазовый онлайн-аукцион: цена продажи участков в три раза превысила стартовую

Три нефтегазовых участка проданы на электронном аукционе по совокупной цене 141 млн гривень, что втрое выше начальной общей стоимости участков - 45 млн гривень.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы геологии и недр .

"Совокупно рост стоимости лотов составил около 96 млн от объявленной стоимости, это более чем в 3 раза – от 45 млн грн до 141 млн грн. За один из лотов велась особенно серьезная борьба: победитель среди 4-х участников аукциона заплатил цену, на 479% больше объявленной стоимости прав пользования участком", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, указанные торги состоялись в новом для украинской системы недропользования формате - на аукционе по продаже недр в онлайн-режиме.

"Продались участки площадью 630 кв. км, с ресурсной базой более 2 млн тонн нефти, более 2 млрд м куб. газа и 50 тыс. т/км2 условных единиц углеводородов. Онлайн-торги доказали свою эффективность и еще раз убедили нас, что являются наиболее прозрачным способом распоряжения недрами. Надеюсь, что экспериментальный проект в Украине окончательно докажет свою эффективность в дальнейших аукционах и будет работать на постоянной основе", - прокомментировал временно исполняющий обязанности председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

Как сообщалось , 6 марта состоялся первый пилотный нефтегазовый онлайн-аукцион в системе ProZorro.Продажи.

За первый лот - Дубровско-Радченковскую площадь в Полтавской области - было уплачено 25,1 млн гривен. Цена выросла на 43% по сравнению со стартовой. Победила Burisma Group экс-министра экологии правительства Азарова Николая Злочевского.

85 млн гривен было выплачено за Свитанково-Логивскую площадь в Харьковской области. Цена выросла на 380% по сравнению со стартовой. Победила компания ДТЭК "Нафтогаз" олигарха Рината Ахметова.

За Южно-Кобзивскую площадь (Харьковская область - ЭП) бюджет получит 30,9 млн гривен. Цена выросла на 222% от первоначальной. Победу одержала государственная компания "Укргазвыдобування".

Экономическая правда