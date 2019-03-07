Злочевский, Ахметов, УГВ: кто победил в первом нефтегазовом онлайн-аукционе

В среду состоялся первый пилотный нефтегазовый онлайн-аукцион в системе ProZorro.Продажи.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе "Ассоциации газодобывающих компаний Украины".

"Электронные торги прошли по трем участкам - это была ожесточенная борьба с самыми высокими суммами в истории Украины, за которые проданы нефтегазовые спецразрешения. В общем, бюджет получил более 140 млн гривен", - говорится в сообщении.

За первый лот - Дубровско-Радченковскую площадь в Полтавской области - было уплачено 25,1 млн гривен. Цена выросла на 43% по сравнению со стартовой. Победила Burisma Group экс-министра экологии правительства Азарова Николая Злочевского.

85 млн гривен было выплачено за Свитанково-Логивскую площадь в Харьковской области. Цена выросла на 380% по сравнению со стартовой. Победила компания ДТЭК "Нафтогаз" олигарха Рината Ахметова.

За Южно-Кобзивскую площадь (Харьковская область - ЭП) бюджет получит 30,9 млн гривен. Цена выросла на 222% от первоначальной. Победу одержала государственная компания "Укргазвыдобування".

"Сам факт проведения электронных торгов является важным для государства и газодобывающей промышленности. Впервые это происходит открыто и прозрачно, с равным доступом к аукциону всех желающих и возможностью наблюдать за процессом онлайн из любой точки мира", - заявили в ассоциации.

Как отмечается, результаты первого раунда будут проанализированы Ассоциацией, геологами и экспертной средой для усовершенствования процедуры торгов и оптимизации ценового предложения.

Напомним, 31 декабря прошлого года госкомпания "Надра Украины" добровольно, без аукциона, вышла из состава учредителей газовой компании "Ист Юроуп Петролеум" российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

"Надра Украины" владела 33% уставного капитала "Ист Юроуп Петролеум", что составляло 11,6 млн гривен. После 31 декабря эта доля перешла к ООО "Авант Трейд Лимитед".

Владельцем других 67% остается кипрская Hartlog Limited. "Авант Трейд Лимитед" основано в декабре 2014 года. На текущий момент учредителями указаны Мария Мартыненко (99%) и Евгений Мациевский (1%). Мартыненко владеет по 0,1% доли в 20 компаниях, созданных "Ист Юроуп Петролеум" в рамках реорганизации своей деятельности.

Об "Авант Трейд Лимитед" стало известно еще в феврале 2016 года из сообщения пресс-службы "Надра Украины". Тогда госкомпания сообщала, что "Авант Трейд Лимитед" перевел ей 5 млн гривен в рамках компенсации за разорванный в суде договор продажи "Надрами Украины" "Голден Деррику" доли в одном из совместных предприятий по разработке Сахалинского месторождения.

"Голден Деррик" основано в июле 2007 года. На момент регистрации компания на паритетных началах принадлежала "Надра Украины" и кипрской Hartlog Limited.

В 2008 году доля "Надра Украины" сократилась до 33%, а кипрской компании выросла до 67%. По информации "Украинской правды", компания Hartlog Limited на тот момент контролировалась Эдуардом Ставицким, Николаем Присяжнюком и Юрием Иванющенко.

В 2017 году контроль над "Голден Деррик" получил бизнесмен Павел Фукс. В том же году компания была переименована в "Ист Юроуп Петролеум", а Государственная служба геологии возобновила ей все ранее приостановленные лицензии на добычу газа.

"Таким образом государство добровольно продало за 12 млн гривен право на разработку 33% из 19 спецразрешений, площадью участков почти 2 тысячи км2, на разведку и разработку нефти и газа, которые были когда-то получены "Голден Деррик" (сейчас - "Ист Юроуп Петролеум") без аукциона как компании, которая частично принадлежала государству", - написала на своей странице в Facebook нардеп Ольга Белькова.

"На фоне сегодняшних аукционов в системе Prozorro.Sale, когда всего за 3 участка компании предложили более 140 млн гривен, а окончательная цена одного из лотов, площадью 65 км2, оказалась почти в пять раз больше от стартовой, какую оценку нужно поставить этому решению", - задается вопросом нардеп.

Экономическая правда