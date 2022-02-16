Повышение ренты на добычу газа может привести к остановке инвестиций в отрасль – ЕБА

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В случае принятия законов о новых повышенных ставках ренты за добычу газа, вероятно, следует ожидать сокращения объемов добычи газа и дефицита газа собственной добычи.

Об этом идет речь в позиции Европейской Бизнес Ассоциации.

Законопроекты о введении дифференцированной рентной платы за добычу газа в Раде планируют рассмотреть 17 февраля.

"Данные проекты законов нацелены на пересмотр и повышение ставок ренты на добычу газа. Кроме того, альтернативный проект закона №7038-1 убирает налоговую льготу по новым скважинам, сокращая ее срок действия до 1 марта 2022 года.

В то же время, начиная с 2010 года, налог на пользование природными ресурсами по добыче газа менялся шесть раз. Так, в 2014 году при предварительном удвоении ставок ренты с 28% до 55% – в течение трех последующих лет снизилась добыча газа на 50% и более 2500 человек потеряли свои рабочие места", - говорят в ЕБА.

"Поэтому, вероятно, в случае принятия новых повышенных ставок ренты следует ожидать очередного сокращения объемов добычи газа и, соответственно, дефицита газа собственной добычи, потребление которой ежегодно только растет, что потребует от Правительства поиска новых путей для импорта газа.

Так, предложенное увеличение ставок приведет к увеличению максимальной кумулятивной доли налогов в цене до 75% для неглубоких скважин и до 64% ​​для глубоких скважин, что, по мнению газодобывающих компаний, приведет к полной остановке инвестиций в отрасль, а дефицит оборотного капитала приведет к снижению капитала. расходов", - отмечает Ассоциация.

В результате этого, добавляют там, Украина будет вынуждена снова импортировать "минимум 3 млрд м3 газа" в течение трех лет, что обойдется по текущим ценам почти в 100 млрд грн и превысит любые краткосрочные фискальные выгоды от повышения ставок.

"Совершенно очевидно, что экономически выгоднее стимулировать развитие собственной добычи газа, чем отбирать инвестиционный ресурс для бюджета и закупать импортный газ, усиливая позиции страны-агрессора".

Ведь ни для кого не секрет, что львиная доля импорта из ЕС, в сущности, является реэкспортом российского газа", - заявили в ЕБА.

Ассоциация добавила, что не поддерживает эти законопроекты и призвала нардепов не голосовать за них.

Напоминаем:

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается привязать ренту на добычу газа в цене его реализации.

Согласно документу, ренту хотят повысить в 2-3 раза, если цена будет превышать 200 долларов за тысячу кубов. Такие контракты последний раз действовали год назад, а в декабре цены достигали 2200 долларов за тысячу кубов.

В результате кратного повышения ренты, предложенного депутатами, Украина может потерять собственную добычу природного газа, заявили в Ассоциации газодобывающих предприятий Украины.

Экономическая правда