Перший нафтогазовий онлайн-аукціон: ціна продажу ділянок втричі перевищила стартову

Три нафтогазові ділянки продані на електронному аукціоні за сукупною ціною 141 млн гривень, що втричі вище за початкову загальну вартість ділянок - 45 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті Державної служби геології та надр .

"Сукупно зростання вартості лотів склало близько 96 млн від оголошеної вартості, це понад 3 рази – від 45 млн грн до 141 млн грн. За один із лотів велася особливо серйозна боротьба: переможець з-поміж 4-х учасників аукціону заплатив ціну, на 479% більшу від оголошеної вартості прав на користування ділянкою", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслили у відомстві, зазначені торги відбулися у новому для української системи надрокористування форматі - на аукціоні з продажу надр в онлайн-режимі.

"Продалися ділянки площею 630 кв. км, з ресурсною базою більше 2 млн тонн нафти, більше 2 млрд м куб. газу та 50 тис. т/км2 умовних одиниць вуглеводнів. Онлайн-торги довели свою ефективність та ще раз переконали нас, що є найбільш прозорим способом розпоряджання надрами. Сподіваюсь, що експериментальний проект в Україні остаточно доведе свою ефективність в подальших аукціонах та працюватиме на постійній основі", - прокоментував тимчасово виконуючий обов’язки голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

Як повідомлялося, 6 березня відбувся перший пілотний нафтогазовий онлайн-аукціон в системі ProZorro.Продажі.

За перший лот - Дубрівсько-Радченківську площу у Полтавській області – було сплачено 25,1 млн гривень. Ціна зросла на 43% у порівнянні зі стартовою. Перемогу здобула Burisma Group екс-міністра екології уряду Азарова Миколи Злочевського.



85 млн гривень було сплачено за Світанково-Логівську площу у Харківській області. Ціна зросла на 380% порівняно зі стартовою. Перемогу здобув ДТЕК "Нафтогаз" олігарха Ріната Ахметова.

За Південно-Кобзівську площу (Харківська область - ЕП) бюджет отримає 30,9 млн гривень. Ціна зросла на 222% від початкової. Перемогу здобула державна компанія "Укргазвидобування".

Економічна правда