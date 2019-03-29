''Нафтогаз'': "Северный поток-2" не запустят до 2020 года

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что газопровод "Северный поток-2" не смогут практически использовать до 1 января 2020 года, когда завершается действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" по поставкам газа.

Об этом сообщает Европейская правда "со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас все проявляют интерес, что случится 1 января 2020 года. Но сейчас есть только один вопрос, на который есть определенный ответ. В любом случае "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до этой даты. Сейчас, после того, что произошло в Дании, - это, безусловно, не запрет, но это еще одна большая задержка. Довольно очевидно, что последняя дата, на которую рассчитывал консорциум, не будет достигнута. Что означает, что этот газопровод не будет иметь возможности транспортировать газ в Европу из 1 января 2020 года. Не загадывая на большую перспективу, но по поводу следующей зимы мы же можем предполагать, что будет происходить в результате", - сказал Коболев.

По его словам, "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам.

"Если не будет "Северного потока-2" и не будет задействован "Турецкий поток", "Газпром" (без украинской ГТС. - Ред.) не сможет в полной мере выполнить свои экспортные обязательства из минимального объема поставок газа. Если будет задействован только турецкий маршрут, но все еще без "Северного потока-2", тогда "Газпром" может справиться без Украины, оставаясь на минимальном уровне", - пояснил Коболев.

По его словам, первый вариант, который может выбрать "Газпром" - это поставлять в Европу минимальный объем газа и попробовать использовать сложную ситуацию с безопасностью газоснабжения, чтобы продолжать "проталкивать" "Северный поток-2" еще жестче, чем сейчас.

Глава "Нафтогаза" считает, что если ЕС в рамках ответа выберет вариант замены газа от "Газпрома" сжиженным газом, используя уже имеющиеся терминалы на полную мощность, это может частично компенсировать тактику "Газпрома", который попытается продавать Европе меньше газа, но по более высокой цене.

"Второй вариант, который есть у "Газпрома" - это заключить контракт с Украиной. Я считаю, что этот вариант более вероятен, и он будет выгодным для всех вовлеченных сторон. Потому что первая опция подорвет репутацию "Газпрома" и репутацию самого газа как топлива, используемого в качестве политического рычага", - сказал руководитель "Нафтогаза".

По его словам, эта, вторая опция, также делится на два варианта. Первый - это заключить долгосрочный контракт между "Газпромом" и оператором украинской ГТС. В этом варианте украинская сторона ведет переговоры с "Газпромом" в трехстороннем формате с помощью Еврокомиссии.

"Второй вариант - иметь краткосрочное резервирование объемов, которые украинский оператор ГТС предоставляет другой стороне по фиксированному тарифу и с предоставлением соответствующих финансовых гарантий. В этом случае у Украины не будет возможности сказать "нет". Да, тарифы (на транзит) в таком случае будут выше, но это будет означать заключение контракта на год или на полгода, без каких-либо дальнейших обязательств", - пояснил Коболев.

Он отдельно отметил, что для украинской стороны предложение "Газпрома" продолжить действующий контракт неприемлемо, ведь Украина адаптирует ГТС и собственное законодательство в газовой сфере к европейским стандартам и ожидает, что новый контракт с "Газпромом" будет заключен в соответствии с так называемым Третьим энергопакетом ЕС.

Европейская правда