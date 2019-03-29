''Нафтогаз'': "Північний потік-2" не запустять до 2020 року

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що газопровід "Північний потік-2" не зможуть практично використовувати до 1 січня 2020 року, коли завершується чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо постачання газу.

Про це повідомляє Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз всі виявляють цікавість, що трапиться з 1 січня 2020 року. Але зараз є лише одне питання, на яке є визначена відповідь. У жодному разі "Північний потік-2" не буде введений в експлуатацію до цієї дати. Зараз, після того, що трапилося у Данії, - це, безумовно, не заборона, але це ще одна велика затримка. Доволі очевидно, що остання дата, на яку розраховував консорціум, не буде досягнута. Що означає, що цей газопровід не матиме можливості транспортувати газ в Європу з 1 січня 2020 року. Не загадуючи на велику перспективу, але стосовно наступної зими ми вже можемо припускати, що відбуватиметься внаслідок цього", - сказав Коболєв.

За його словами, "Газпрому" доведеться або скорочувати обсяги постачання газу в Європу, або домовлятися з Україною про умови транзиту за європейськими правилами.

"Якщо не буде "Північного потоку-2" і не буде задіяний "Турецький потік", "Газпром" (без української ГТС - Ред.) не зможе повною мірою виконати свої експортні зобов’язання з мінімального обсягу поставок газу. Якщо буде задіяний лише турецький маршрут, але все ще без Північного потоку-2, тоді "Газпром" може справитися без України, залишаючись на мінімальному рівні", - пояснив Коболєв.

За його словами, перший варіант, який може обрати "Газпром" – це постачати в Європу мінімальний обсяг газу і спробувати використати важку ситуацію з безпекою газопостачання з тим, щоб продовжувати "проштовхувати" "Північний потік-2" ще жорсткіше, ніж зараз.

Голова "Нафтогазу" вважає, що якщо ЄС в рамках відповіді обере варіант заміни газу від "Газпрому" зрідженим газом, використовуючи вже наявні термінали на повну потужність, це може частково компенсувати тактику "Газпрому", який намагатиметься продавати Європі менше газу, але за вищою ціною.

"Другий варіант, який є у "Газпрому" – це укласти контракт з Україною. Я вважаю, що цей варіант є більш ймовірним, і він буде вигідним для всіх залучених сторін. Тому що перша опція підірве репутацію "Газпрому" і репутацію самого газу, як палива, що використовується як політичний важіль", - сказав керівник "Нафтогазу".

За його словами, ця, друга опція, також поділяється на два варіанти. Перший – це укласти довгостроковий контракт між "Газпромом" та оператором української ГТС. Щодо цього варіанту українська сторона веде переговори з "Газпромом" у тристоронньому форматі за допомогою Єврокомісії.

"Другий варіант – мати короткотермінове резервування обсягів, які український оператор ГТС надає іншій стороні за фіксованим тарифом і з наданням відповідних фінансових гарантій. У цьому випадку Україна не матиме можливості сказати "ні". Так, тарифи (на транзит) в такому випадку будуть вищими, але це означатиме укладення контракту на рік, або на півроку, без будь-яких подальших зобов’язань", - пояснив Коболєв.

Він окремо наголосив на тому, що для української сторони пропозиція "Газпрому" продовжити чинний контракт є неприйнятною, адже Україна адаптує ГТС та власне законодавство у газовій сфері до європейських стандартів, та очікує, що новий контракт із "Газпромом" буде укладений відповідно до так званого 3-го енергопакета ЄС.

Європейська правда