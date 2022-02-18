Материнская компания Facebook выбыла из топ-10 мировых лидеров по капитализации
Материнская компания Facebook – Meta – выбыла из топ-10 мировых лидеров по капитализации – компания идет 11-ю с капитализацией в 565 млрд долларов.
Об этом пишет Bloomberg.
После закрытия биржи в четверг, 17 февраля, капитализация Meta составила 565 млрд долл – компания на 11 месте по капитализации после Tencent Holdings Ltd, свидетельствуют данные Bloomberg.
При этом, с сентября прошлого года компания потеряла 513 млрд долл капитализации. А в июне 2021 года она впервые превысила 1 трлн долларов.
Напомним:
Рыночная капитализация компании Meta (ранее – Facebook) упала ниже 600 млрд долларов на закрытии торгов впервые с мая 2020 года.
Ранее материнская компания Facebook Meta потеряла более 237 млрд долларов – это самое большое однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США.
Такие результаты компании обусловлены, в частности, потерей младшей части аудитории соцсетями Meta. Компания прогнозирует получить в первом квартале меньшую прибыль, чем ожидают инвесторы, в результате конкуренции с другими платформами.
Meta заявила, что ожидает доход в первом квартале 2022 года в диапазоне от 27 до 29 миллиардов долларов, что эквивалентно росту от 3% до 11% г/г.
Экономическая правда
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