Крупнейшая японская платежная система может выйти на украинский рынок

Японская платежная система JCB заинтересована в работе на украинском рынке.

Об этом сообщается на официальной странице Национального банка в Facebook.

Как заявил генеральный менеджер JCB Такаши Суецугу, он намерен подать к регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.

В свою очередь, глава Нацбанка Яков Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, отметив, что НБУ выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.

В НБУ отметили, что JCB - самая крупная платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объемом операций по оплате товаров и услуг.

Согласно данным JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн ​​клиентов.

Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил 281 млрд долларов. На сегодняшний день платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.

Экономическая правда