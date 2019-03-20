УЗ представила проект реконструкции Вокзальной площади

Укрзализныця планирует начать работы по реконструкции Вокзальной площади столицы в июле 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.

"Наше видение такое: площадь необходимо сделать более удобной для пассажиров, расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом", — отметил Кравцов.

Он добавил, что "здесь еще будет немало доработок, экспертиза и дополнительные архитектурные решения". А эта работа станет "первым важным этапом".

"Сразу за этим — объединение Пригородного и Центрального вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта (скоростного трамвая в частности)", — заверил руководитель УЗ.

Он также добавил, что проект реконструкции пока на стадии экспертизы.

"Затягивать с реализацией не будем, планируем начало работ в этом году уже с июля", — резюмировал Кравцов.

Напомним, "Укрзализныця" совместно с Киевской городской и районными администрациями обрабатывает проект по обновлению пригородного сообщения Киевского узла.

Этот проект предусматривает полное обновление подвижного состава пригородных поездов, курсирующих Киевским узлом, соединяющим Киевское кольцо и территорию города и ближнего пригорода в направлении Ирпеня, Белой Церкви и Фастова, а также Броваров, Борисполя и Обухова.