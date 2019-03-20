Кравцов рассказал о проекте обновления пригородного сообщения Киева

АО "Укрзализныця" совместно с Киевской городской и районными администрациями отрабатывает проект по качественному обновлению пригородного сообщения Киевского узла.

Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов журналистам на встрече в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть проект на полное качественное обновление пригородного сообщения Киевского узла, как пилотного и наиболее востребованного для этой услуги в стране. Нам для этого необходимо софинансирование и финансовый ресурс со стороны местной власти. Проект, по сравнению с бюджетами развития города Киева и, в частности, всей области - совсем недорогой, составит всего несколько миллиардов гривень", - заявил глава "Укрзализныци".

По его словам, этот проект предполагает полное обновление подвижного состава пригородных поездов по Киевскому узлу, который соединяет Киевское кольцо и территорию города и ближнего пригорода в направлении Ирпеня, Белой Церкви и Фастова, а также Броваров, Борисполя и Обухова.

"Мы видим для себя этот формат, как формат эффективного завоза и вывоза пассажиров в часы "пик" утром и вечером с интервалом в 10-15 минут и со значительным расширением инфраструктуры самого Киева и Киевского узла. Говоря простым языком, мы хотели бы сделать на базе железнодорожного пригорода "Укрзализныци" в Киеве - Киевский S-Ban", - пояснил глава Кравцов.

Он также отметил, что на примере скоростного поезда в Бориспольский аэропорт компания отработала беспроблемную интеграцию большого количества рейсов пригородного сообщения в текущий график Киевского вокзала.

"Мы видим, что есть большой спрос, прежде всего, в Киеве, но также и по всей Украине - на улучшение пригородного сообщения. Но тут нам необходимо сотрудничество с местными органами власти", - подчеркнул он.

Напомним, в 2019 году "Укрзализныця" планирует приобрести 2200 грузовых вагонов и 15 тепловозов General Electric.