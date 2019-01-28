Экспресс Киев-Борисполь перевез уже 100 тысяч пассажиров

Kyiv Boryspil Express, курсирующий между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь", совершил уже около 3 тысяч рейсов и перевез 100 тысяч пассажиров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"В прошлую субботу экспрессом было перевезено стотысячного пассажира. Это очень хороший показатель для проекта, который работает меньше двух месяцев. В среднем в сутки мы перевозим около 2 тысяч пассажиров, из которых 52% в направлении аэропорта и 48% обратно", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Рекордное количество - 2477 пассажиров - было перевезено 28 декабря прошлого года, а наименьшее - 1 января этого года - 1015 пассажиров, отметил он.

По словам Кравцова, чаще всего пассажиры выбирают Kyiv Boryspil Express в пятницу и среду. Так, в пятницу экспресс перевозит в среднем 1921 пассажира, из которых 1090 - в направлении Борисполя. В среду 956 из 1858 пассажиров путешествуют в Киев.

"Уже в июне мы ожидаем увеличения пассажиропотока на этой линии. По прогнозам с начала лета и до середины осени, когда будет сезон отпусков и назначаться чартерные самолеты, аэропорт "Борисполь" будет обслуживать ежемесячно более 40 тысяч пассажиров. Именно тогда ожидается существенное увеличение количества пассажиров Kyiv Boryspil Express, и мы уже готовимся к этому периоду", - резюмировал Кравцов.

Напомним, Kyiv Boryspil Express начал работу 30 ноября 2018 года.