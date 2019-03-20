Укрзализныця планирует приобрести 2200 вагонов и 15 тепловозов General Electric

В 2019 году АО "Укрзализныця" планирует приобрести 2200 грузовых вагонов и 15 тепловозов General Electric.

Это предусмотрено в консолидированном финансовом плане компании на текущий год.

В частности, на обновление подвижного состава предусмотрено 10,2 млрд грн или 56,4% от общей суммы плана капинвестиций.

Подвижной состав, которым владеет УЗ, планируется модернизировать и отремонтировать: это около 12 тыс. грузовых вагонов, 95 локомотивов и 64 пассажирских вагона.

Кроме того, запланировано в этом году и капитальное строительство, на что предусмотрено 5 млрд грн. За эти деньги планируется реконструировать: 271,6 км путей, 190 единиц стрелочных переводов и участок Долинская-Николаев.

Напомним:

17 марта в УЗ рассказали, сколько дефектных путей и мостов ожидают ремонта.

В начале февраля "Укрзализныця" получила все 30 локомотивов General Electric, по которым был заключен контракт.

Как сообщалось ранее, УЗ сможет обеспечить достаточно локомотивов для перевозки грузов лишь при условии увеличения доходов. Только индексация позволит увеличить средства на ремонт локомотивов на 50% — до 3,1 млрд грн.