Кравцов розповів про проект оновлення приміського сполучення Києва

АТ "Укрзалізниця" спільно з Київською міською та районними адміністраціями опрацьовує проект з якісного оновлення приміського сполучення Київського вузла.

Про це повідомив голова компанії Євген Кравцов журналістам на зустрічі в Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є проект на повне якісне оновлення приміського сполучення Київського вузла як пілотного і найбільш затребуваного для цієї послуги в країні. Нам для цього необхідно співфінансування та фінансовий ресурс із боку місцевої влади. Проект порівняно з бюджетами розвитку міста Києва і, зокрема, всієї області - зовсім недорогий, становитиме всього кілька мільярдів гривень", - заявив голова "Укрзалізниці".

За його словами, цей проект передбачає повне оновлення рухомого складу приміських поїздів по Київському вузлу, який з'єднує Київське кільце і територію міста й ближнього передмістя в напрямку Ірпеня, Білої Церкви та Фастова, а також Броварів, Борисполя та Обухова.

"Ми бачимо для себе цей формат як формат ефективного завезення і вивезення пасажирів у години "пік" уранці та ввечері з інтервалом у 10-15 хвилин і зі значним розширенням інфраструктури самого Києва та Київського вузла. Говорячи простою мовою, ми хотіли б зробити на базі залізничного передмістя "Укрзалізниці" в Києві - Київський S-Ban", - пояснив Кравцов.

Він також зазначив, що на прикладі швидкісного поїзда до Бориспільського аеропорту компанія опрацювала безпроблемну інтеграцію великої кількості рейсів приміського сполучення в поточний графік Київського вокзалу.

"Ми бачимо, що є великий попит насамперед у Києві, але також і у всій Україні - на поліпшення приміського сполучення. Але тут нам необхідна співпраця з місцевими органами влади", - наголосив він.

Нагадаємо, у 2019 році АТ "Укрзалізниця" планує придбати 2200 вантажних вагонів і 15 тепловозів General Electric.