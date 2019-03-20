САП проверит закрытые дела по "незаконному обогащению"

Прокуроры Специализированной анткиоррупционной прокуратуры до 27 марта проверят материалы уголовных производств, закрытых в связи с решением Конституционного суда о неконституционности статьи УК "Незаконное обогащение".

Об этом со ссылкой на заявление руководителя САП Назара Холодницкого сообщает Интерфакс-Украина.



"Подлежат закрытию все дела (которые расследовались по статье "незаконное обогащение" – ред.). Я дал прокурорам и детективам время до 27 марта изучить еще раз все эти материалы, где возможно найти другой состав преступления или переквалифицировать – это должно быть сделано, — заявил руководитель САП.

В тех случаях, где такой возможности нет, то, "безусловно, дела подлежат закрытию", добавил Холодницкий.



В этом контексте он продолжил: "27 марта у меня дедлайн, а 28 числа я опубликую сам весь список закрытых производств, чтобы раз и навсегда поставить в этом точку".

Напомним:

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

G7 и Всемирный банк назвали решение КС крупным поражением в борьбе с коррупцией в Украине.

Миссия Международного валютного фонда во время визита в Киев подняла вопрос отмены КС нормы о незаконном обогащении.

При этом в Национальном банке заявили, что не видят в этом угрозы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.