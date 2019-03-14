Смолий: отмена нормы о незаконном обогащении не помешает траншу МВФ

Миссия Международного валютного фонда во время визита в Киев подняла вопрос отмены Конституционным судом нормы о незаконном обогащении, при этом Национальный банк Украины не видит в этом угрозы для дальнейшего сотрудничества с фондом.

Об этом сообщил глава центробанка Яков Смолий во время брифинга в Киеве 14 марта.

"Миссия была техническая. Действительно, вопрос решения КС обсуждался. Но на сегодня никаких решений не было принято. Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-то рисков для сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей", - сказал Смолий.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.



26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение. Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

G7 и Всемирный банк назвали решение КС крупным поражением в борьбе с коррупцией в Украине.

13 марта эксперты МВФ завершили визит в Украину. Его цель - оценить ход выполнения текущей программы сотрудничества.

Новая программа помощи от МВФ stand-by было подписано в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая. Его успешность зависит от того, как Украина выполнит условия по дедлайном "до конца марта". После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

Читайте также: Что мешает Украине получить новый транш от МВФ