САП перевірить закриті справи щодо "незаконного збагачення"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до 27 березня перевірять матеріали кримінальних проваджень, закритих у зв'язку з рішенням Конституційного суду про неконституційність статті КК "Незаконне збагачення".

Про це з посиланням на заяву керівника САП Назара Холодницького повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підлягають закриттю усі справи (які розслідувалися за статтею "незаконне збагачення" — ред.). Я дав прокурорам і детективам час до 27 березня вивчити ще раз усі ці матеріали, де можливо знайти інший склад злочину або перекваліфікувати — це повинно бути зроблено", — заявив керівник САП.

У тих випадках, де такої можливості немає, то, "безумовно, справи підлягають закриттю", додав Холодницький.

У цьому контексті він продовжив: "27 березня у мене дедлайн, а 28 числа я опублікую сам весь список закритих проваджень, щоб раз і назавжди поставити в цьому крапку".

Нагадаємо:

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

G7 і Всесвітній банк назвали рішення КС великою поразкою у боротьбі з корупцією в Україні.

Місія Міжнародного валютного фонду під час візиту до Києва порушила питання скасування КС норми про незаконне збагачення.

Однак у Національному банку заявили, що не бачать в цьому загрози для подальшої співпраці з МВФ.