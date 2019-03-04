Незаконное обогащение: G7 и Всемирный банк отреагировали на скандальное решение КС

G7 и Всемирный банк отреагировали на недавнюю отмену ответственности за незаконное обогащение в Уголовном Кодексе Украины совместным заявлением.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка в Facebook.

"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном Кодексе – это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине", – отмечается в заявлении.

Обе организации призвали украинскую власть активизировать усилия для борьбы с коррупцией и восстановить уголовную ответственность за это преступление.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ", – говорится в сообщении.

Кроме того, организации призвали украинскую власть "найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением".

Как отмечается, указанное решение помешает Высшему антикоррупционному бюро, которое вскоре должно быть создано, расследовать коррупцию в высших эшелонах власти и выносить решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении.

"Текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения", — отметили во Всемирном банке. И добавили, что еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение и с тех пор много других юрисдикций включили это преступление в свое уголовное законодательство.

"Суды во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией, который одновременно сохраняет уважение к основным правам человека и конституционным принципам, таким как презумпция невиновности, гарантия против принуждения к самообвинению и правовая определенность", – резюмировали во Всемирном банке.

Как сообщалось, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение. Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Напомним также, что ежегодные потери мировой экономики от коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов.