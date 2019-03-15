SkyUp запустит 4 новых рейса из Одессы

Лоукостер SkyUp открывает четыре новых регулярных рейса из Одессы в города Италии, Испании, Грузии и Армении.

Об этом пишет перевозчик на своей странице в Facebook.

В частности, будут выполняться полеты в Римини, Барселону, Кутаиси и Ереван.

Сообщается, что на сайте авиакомпании уже открыта продажа билетов на новые направления.

Перечень новых рейсов из Одессы:

В Римини (Италия) — начало полетной программы намечено на 2 июня. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье. Цена билета в одну сторону стартует от 2239 грн (без багажа).

В Барселону (Испания) — с 25 мая. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону — от 2507 грн (без багажа).

В Кутаиси (Грузия) самолеты начнут летать 4 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону — от 1757 грн (без багажа).

В Ереван (Армения) — начиная с 17 мая. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону — от 1785 грн (без багажа).

Напомним, ранее SkyUp анонсировал запуск трех новых авиамаршрутов из Киева в 2019 году: два из них в Болгарию, один — в Армению.