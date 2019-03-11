SkyUp объявил новые направления из Киева

Лоукостер SkyUp анонсировал запуск трех новых регулярных авиамаршрутов из Киева в 2019 году: два из них в Болгарию, один — в Армению.

Об этом сообщает avianews.com.

С 17 мая самолеты авиакомпании начнут летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам из Киева в Ереван. Минимальная цена авиабилетов начинается от 1829 грн с учетом перевозки 7 кг ручной клади.

С 31 мая SkyUp откроет рейсы из Киева на болгарский курорт, расположенный на берегу Черного моря — Бургас. Полеты будут выполняться два-три раза в неделю.

С 14 июня лоу-кост запустит рейсы на еще один болгарский курорт — в Варну. Рейсы запланированы раз в неделю по пятницам. Стоимость авиабилетов на оба болгарских направления начинается от 1325 грн в одну сторону.

Новые рейсы SkyUp из Киева будут обслуживаться в терминале F аэропорта Борисполь, куда лоу-кост начнет переход из Жулян с 31 марта.

Напоминаем:

22 октября SkyUp запустила продажи билетов по лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начали выполняться с декабря 2018 года.

В начале октября стало известно, что авиакомпания получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает SkyUp право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.