Новости дня: о новом дорожном покрытии, украинско-американской ракете и заводе на Закарпатье

О новом дорожном покрытии. В Украине планируют изменить состав дорожного покрытия из асфальтобетона, обязав проектировщиков применять модифицированные битумы при его устройстве.

О рейтингах Украины. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Об украинско-американской ракете. На тестовой площадке в г. Бриггс (штат Техас, США), частное аэрокосмическое предприятие Firefly Aerospace провело успешный тест двигателя первой ступени космической ракеты Alpha, запуск которой запланирован на декабрь 2019 года.

Об американском заводе на Закарпатье. Американская компания Jabil Circuit строит второй завод по сборке электроники в селе Розовка Закарпатской области.

Об отсутствии изменений на таможне. 36% таможенных экспертов считают, что коррупция в таможенных органах остается на прежнем уровне. Что касается качества таможенных услуг, мнения разделились: 42,6% опрошенных довольны качеством услуг и профессионализмом работников таможни, а 40,2% — недовольны.

Вы хотите знать больше?

Wi-Fi для всей планеты. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

Спутниковый интернет все еще остается малодоступной и неудобной услугой. Однако уже в ближайшие годы компании OneWeb и SpaceX намерены покрыть интернетом всю планету.

Как банки Европы стали частью "большой прачечной" для грязных денег из России

В скандале с отмыванием российских денег замешаны около десяти международных банков. Расследование ведется в США, Великобритании, странах Балтии и Скандинавии. С чего все началось и что об этом надо знать.(укр)