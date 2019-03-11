Американская компания откроет еще один завод на Закарпатье
Американская компания Jabil Circuit строит второй завод по сборке электроники в селе Розовка (Закарпатская обл.).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На новом заводе будут составлять мобильные телефоны, медиаплееры и компьютерную технику для экспорта в ЕС.
Как отмечается в сопроводительных материалах компании, с расширением производства в Ужгороде производственные мощности украинского подразделения компании увеличатся вдвое. Таким образом, это будет самый большой заводской комплекс Jabil в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка).
Компания Jabil Circuit входит в тройку мировых лидеров среди компаний с контактной сборки.
Ужгородский завод компании производит электронику для брендов Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec.
Jabil является разработчиком продуктовых решений, предоставляет полный промышленный дизайн, обеспечивает производство, осуществляет поставки и управление продуктами. Jabil имеет более 100 заводов в 26 странах, сотрудничает с более чем 300 компаниями.
Как сообщается на сайте компании, первый офис Jabil разместился в Харькове. В нем эксперты предоставляют услуги в сферах облачных платформ, веб- и мобильной разработки, IoT и других.
О том, что компания abil Circuit построила под Ужгородом завод площадью более 20 тыс. кв. м, сообщалось еще в январе 2019 года. На тот момент на заводе велись внутренние работы.
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