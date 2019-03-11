Новини дня: про нове дорожнє покриття, українсько-американську ракету та завод на Закарпатті

Про нове дорожнє покриття. В Україні планують змінити склад дорожнього покриття із асфальтобетону, зобов’язавши проектувальників застосовувати модифіковані бітуми при його влаштуванні.

Про рейтинги України. Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Про українсько-американську ракету. На тестовому майданчику у м. Бріггс (штат Техас, США) приватне аерокосмічне підприємство Firefly Aerospace провело успішний тест двигуна першої ступені космічної ракети Alpha.

Про американський завод на Закарпатті. Американська компанія Jabil Circuit будує другий завод зі збирання електроніки в селі Розівка Закарпатської області.

Про відсутність змін на митниці. 36% митних експертів вважають, що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні. Що стосується якості митних послуг, думки розділились: 42,6% опитаних задоволені якістю послуг і професіоналізмом працівників митниці, а 40,2% — незадоволені.

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