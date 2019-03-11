В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия
В Украине планируют изменить состав дорожного покрытия из асфальтобетона, обязав проектировщиков применять модифицированные битумы при его устройстве.
Об этом в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
По его словам, сейчас вносятся изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования.
"Предлагаем внести важную поправку и обязать проектировщиков применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона", — пояснил заместитель министра.
Изменить состав дорожного покрытия предлагают, прежде всего, на крупнейших трассах, общегосударственных дорогах и основных магистралях. Потом — на всех остальных дорогах.
"По экспертным оценкам, это позволит до 20% продлить срок службы дорог", — подчеркнул Парцхаладзе.
Он добавил, что такой материал уже доказал свою эффективность в дорожном строительстве, имеет большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность и прочность.
"Это действительно способствовало бы продлению срока службы наших дорог и повышению их надежности и долговечности", — заверил замминистра.
Напомним:
В феврале Государственное агентство автомобильных дорог начало обследовать дороги, отремонтированные в предыдущие годы, и рассказало, почему разрушается трасса Киев-Одесса.
Также в феврале "Укравтодор" возобновил ремонт дорог государственного значения.
Как сообщалось, в последние годы правительство существенно увеличило расходы на дороги и начало наводить порядок в автодорожном хозяйстве. В частности, благодаря тому, что теперь все публичные закупки осуществляются через систему ProZorro, удалось сэкономить значительную часть средств из госбюджета.
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