В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия

В Украине планируют изменить состав дорожного покрытия из асфальтобетона, обязав проектировщиков применять модифицированные битумы при его устройстве.

Об этом в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, сейчас вносятся изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования.

"Предлагаем внести важную поправку и обязать проектировщиков применять модифицированные битумы при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона", — пояснил заместитель министра.

Изменить состав дорожного покрытия предлагают, прежде всего, на крупнейших трассах, общегосударственных дорогах и основных магистралях. Потом — на всех остальных дорогах.

"По экспертным оценкам, это позволит до 20% продлить срок службы дорог", — подчеркнул Парцхаладзе.

Он добавил, что такой материал уже доказал свою эффективность в дорожном строительстве, имеет большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность и прочность.

"Это действительно способствовало бы продлению срока службы наших дорог и повышению их надежности и долговечности", — заверил замминистра.

Напомним:

В феврале Государственное агентство автомобильных дорог начало обследовать дороги, отремонтированные в предыдущие годы, и рассказало, почему разрушается трасса Киев-Одесса.

Также в феврале "Укравтодор" возобновил ремонт дорог государственного значения.

Как сообщалось, в последние годы правительство существенно увеличило расходы на дороги и начало наводить порядок в автодорожном хозяйстве. В частности, благодаря тому, что теперь все публичные закупки осуществляются через систему ProZorro, удалось сэкономить значительную часть средств из госбюджета.