Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.
Об этом сообщается на сайте Fitch.
Рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски, отмечает агентство.
В Fitch отметили, что своевременное выполнение условий новой программы с Международным валютным фондом имеет ключевое значение для получения внешнего финансирования, поддержки прогресса в области макроэкономической стабильности и смягчения существующих уязвимостей.
В пресс-релизе указано, что в 2019-2020 годах потребности Украины во внешнем финансировании будут высокими. На обслуживание внешнего госдолга в этом году пойдет 4,3 млрд долларов, а на погашение - 1,7 млрд долларов в 2019-м и примерно по 2,4 млрд долларов в 2020-2021 годах.
Напомним, ранее Fitch сообщило, что количество банков в мире, у которых прогноз рейтингов является "негативным", увеличилось за последние полгода.
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