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Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины

Понедельник, 11 марта 2019, 10:20

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщается на сайте Fitch.

Рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски, отмечает агентство.

В Fitch отметили, что своевременное выполнение условий новой программы с Международным валютным фондом имеет ключевое значение для получения внешнего финансирования, поддержки прогресса в области макроэкономической стабильности и смягчения существующих уязвимостей.

В пресс-релизе указано, что в 2019-2020 годах потребности Украины во внешнем финансировании будут высокими. На обслуживание внешнего госдолга в этом году пойдет 4,3 млрд долларов, а на погашение - 1,7 млрд долларов в 2019-м и примерно по 2,4 млрд долларов в 2020-2021 годах.

Напомним, ранее Fitch сообщило, что количество банков в мире, у которых прогноз рейтингов является "негативным", увеличилось за последние полгода.

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Fitch рейтинг

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