Deutsche Bank и Commerzbank планируют обсудить слияние

Гендиректор крупнейшего германского банка Deutsche Bank AG Кристиан Севинг перестал возражать против идеи многомиллиардного слияния с главным конкурентом в Германии — Commerzbank AG.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники, сообщает Интерфакс-Украина.

Между тем, источники германской Welt am Sonntag утверждают, что топ-менеджеры Deutsche Bank и Commerzbank согласились провести предварительные неофициальные переговоры, чтобы обсудить потенциальное слияние. По словам одного из них, согласие правления получено во второй половине февраля.

Уточняется, что руководство Deutsche Bank вынуждено рассматривать "все варианты дальнейшего существования" по причине сохранения низких процентных ставок и давление со стороны акционеров из-за слабых результатов.

Один из источников FT заявил, что среди топ-менеджеров Deutsche Bank множатся опасения, что "некоторые заинтересованные стороны" намеренно усиливают давление, чтобы добиться быстрых действий в направлении слияния с Commerzbank.

Ранее сообщалось, что идея такого объединения банков очень нравится американской инвестгруппе Cerberus, которая является миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank. Причем руководство Deutsche Bank в прошлом году также привлекло Cerberus в качестве стратегического консультанта.

Кроме того, мысль о слиянии двух крупнейших коммерческих банков Германии получила определенную поддержку и в правительстве страны. По всей вероятности, власти ФРГ хотят создать крупный национальный банк, который станет надежным источником финансирования ориентированной на экспорт экономики и сможет составить конкуренцию лидирующим финкомпаниям Европы.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине активов банка в Европе после британского HSBC и французского BNP Paribas — около 1,9 трлн евро.

Акции Deutsche Bank подорожали на 2,6% в ходе торгов в понедельник, Commerzbank — на 5%. За последние 12 месяцев капитализация Deutsche Bank и Commerzbank сократилась более чем на 40%.

Напомним, раньше в Германии изучали последствия слияния двух крупнейших банков.