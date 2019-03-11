Deutsche Bank і Commerzbank планують обговорити злиття

Гендиректор найбільшого німецького банку Deutsche Bank AG Крістіан Севінг перестав заперечувати проти ідеї багатомільярдного злиття з головним конкурентом в Німеччині — Commerzbank AG.

Про це пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тим часом, джерела німецької Welt am Sonntag стверджують, що топ-менеджери Deutsche Bank і Commerzbank погодилися провести попередні неофіційні переговори, щоб обговорити потенційне злиття. За словами одного з них, згоду правління отримано у другій половині лютого.

Зазначається, що керівництво Deutsche Bank змушене розглядати "всі варіанти подальшого існування" через збереження низьких процентних ставок і тиск із боку акціонерів через слабкі результати.

Одне з джерел FT заявило, що серед топ-менеджерів Deutsche Bank множаться побоювання, що "деякі зацікавлені сторони" навмисно підсилюють тиск, аби домогтися швидких дій у напрямі злиття з Commerzbank.

Раніше повідомлялося, що ідея такого об'єднання банків дуже подобається американської інвестгрупі Cerberus, яка є міноритарним акціонером і Deutsche Bank, і Commerzbank. Причому керівництво Deutsche Bank в минулому році також залучило Cerberus у якості стратегічного консультанта.

Окрім того, думка про злиття двох найбільших комерційних банків Німеччини отримала певну підтримку і в уряді країни. Цілком ймовірно, влада ФРН хоче створити великий національний банк, який стане надійним джерелом фінансування орієнтованої на експорт економіки, що зможе скласти конкуренцію провідним фінкомпаніям Європи.

Злиття Deutsche Bank і Commerzbank може привести до створення третього за величиною активів банку у Європі після британського HSBC і французького BNP Paribas — близько 1,9 трлн євро.

Акції Deutsche Bank подорожчали на 2,6% в ході торгів у понеділок, Commerzbank — на 5%. За останні 12 місяців капіталізація Deutsche Bank і Commerzbank скоротилася більш ніж на 40%.

Нагадаємо, раніше у Німеччині вивчали наслідки можливого злиття двох найбільших банків.