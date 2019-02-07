В Минэнерго рассказали о рисках отмены "ночного" тарифа на электричество

Отмена дифференцированных тарифов для предприятий будет иметь плохое влияние на балансировку Объединенной энергосистемы.

Об этом во время круглого стола "Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирования, вызовы, проблемы и пути их преодоления" сказала генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец, сообщает "Укринформ".

"Суточный график потребления электроэнергии Объединенной энергосистемой имеет существенную неравномерность, что усиливается вследствие роста доли потребления населения, профиль которого характеризуется ночным минимумом и вечерним максимумом нагрузки", - сказала Буславец.

По ее словам, балансировкой системы занимались потребители-регуляторы, которые использовали двухзонный и трехзонный дифференцированный тариф.

"После отмены дифференцированного тарифа, поставщики по свободным ценам не предложили таким предприятиям выгодных тарифных планов, которые бы стимулировали их регулировать свое потребление в соответствии с профилем нагрузки. Это произошло вследствие невозможности рассчитать оптовую рыночную цену в январе. В течение месяца все работали, ориентируясь на единую прогнозную ОРЦ", - рассказала Буславец.

Она выразила мнение, что такая ситуация может иметь негативные последствия для балансировки работы Объединенной энергосистемы.

"На статистических данных мы сможем это увидеть позже. Январь не является показательным с точки зрения оценки отмены дифференцированных тарифов. Но по результатам первого квартала мы и Укрэнерго осуществим анализ влияния на изменение графика нагрузки и ухудшение ситуации с балансировкой", - заверила Буславец.

Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2019 года отменила "ночной" тариф на электроэнергию для промышленности, рассчитывая таким образом уменьшить перекрестное субсидирование между различными категориями потребителей на 3,5 млрд гривень.