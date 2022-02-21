Транзит газа через Украину продолжает снижаться

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Загрузка украинской газотранспортной системы всё ещё остается более чем в два раза ниже уровня бронирования по долгосрочному контракту.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину на 21 февраля составляет 50,5 млн куб. м - после 46,4-46,5 млн куб. м на выходных, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления.

Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря - то есть она не качает российский газ уже два месяца.

На фоне оттепели и пришедших с ней штормов выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе выросла до рекордных величин. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в регионе на неделе с 14 по 20 февраля составил 25,2% - после 17,2% на неделе с 7 по 13 февраля, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 19 февраля (на утро воскресенья) опустился до 31,35%. Это на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Цена газа с поставкой на понедельник на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет 851 доллар за тысячу кубометров при цене 896 долларов в среднем с начала февраля.