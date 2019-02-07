У Міненерго розповіли про ризики скасування "нічного" тарифу на електрику

Скасування диференційованих тарифів для підприємств матиме поганий вплив на балансування Об'єднаної енергосистеми.

Про це під час круглого столу "Роздрібний ринок електричної енергії України: перший місяць функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх подолання" сказала генеральний директор директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець, повідомляє "Укрінформ".

"Добовий графік споживання електроенергії Об'єднаною енергосистемою має суттєву нерівномірність, що посилюється внаслідок зростання частки споживання населення, профіль якого характеризується нічним мінімумом та вечірнім максимумом навантаження", - сказала Буславець.

За її словами, балансуванням системи займалися споживачі-регулятори, які використовували двозонний та тризонний диференційований тариф.

"Після відміни диференційованого тарифу, постачальники за вільними цінами не запропонували таким підприємствам вигідних тарифних планів, які б стимулювали їх регулювати своє споживання відповідно до профілю навантаження. Це відбулося внаслідок неможливості розрахувати оптову ринкову ціну в січні. Протягом місяця усі працювали, орієнтуючись на єдину прогнозну ОРЦ", - розповіла Буславець.

Вона висловила думку, що така ситуація може мати негативні наслідки для балансування роботи Об'єднаної енергосистеми.

"На статистичних даних ми зможемо це побачити пізніше. Січень не є типовим з точки зору оцінки відміни диференційованих тарифів. Але за результатами першого кварталу ми та Укренерго здійснимо аналіз впливу на зміну графіка навантаження і погіршення ситуації з балансуванням", - запевнила Буславець.

Нагадуємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 січня 2019 року скасувала "нічний" тариф на електроенергію для промисловості, розраховуючи в такий спосіб зменшити перехресне субсидіювання між різними категоріями споживачів на 3,5 млрд гривень.