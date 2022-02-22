Электроснабжение в Счастье в Луганской области возобновили

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В городе Счастье в Луганской области после обстрелов возобновили электроснабжение.

Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в Facebook.

Также пресс-служба ДТЭК Луганской ТЭС сообщила, что энергетики ЛуТЭС "готовы и делают все возможное, чтобы восстановить энергообеспечение жителей региона". "Энергоблок №10 готов нести нагрузку и отдавать электроэнергию в энергосистему Украины", - сообщили в ДТЭК в 10:30 утра.

По данным Укрэнерго, к 12:20 энергоблок введен в работу мощность 15 МВт.

Как только ситуация в городе Счастье стабилизируется и позволит безопасно выходить на открытую территорию, начнутся ремонтные работы по восстановлению линий электропередач, добавили в компании.

Напоминаем:

В результате обстрелов в Луганской области город Счастье обесточен, от энергосети отключена Луганская ТЭС, которая является основным источником тепло- и электроэнергии в области.

С утра субботу российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

18 февраля русские войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.