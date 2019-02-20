Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию миллиардов через Danske Bank

Шведский банк Swedbank заподозрили в причастности к масштабному отмыванию денег, которое привело к крупнейшему финансовому скандалу в балтийском регионе.

Как сообщает Bloomberg, из-за подозрений банк потерял более чем десятую часть своей стоимости.

Подозрения в отношении Swedbank возникли после обнародования материалов шведской телекомпании SVT. По ее информации, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (4,3 млрд долларов, а по подсчетам шведов речь идет о еще большей сумме - 5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Пресс-секретарь банка Габриэль Родау, комментируя сообщения СМИ, отметил, что банк обнаружил подозрительные транзакции и сообщил о них полиции. Родау также сказал, что Swedbank не признает цифры, о которых сообщила телекомпания.

Эта новость появилась на фоне разворачивающегося скандала на 230 млрд долларов вокруг отмывания денег Danske Bank. Европейские банковские власти начали расследование в отношении финансовых регуляторов в Дании и Эстонии.

Danske Bank обвиняют в том, что он позволил крохотному филиалу в Эстонии стать центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США. Скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена.

Во вторник Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии из-за подозрений в отмывании денег через свое эстонское подразделение.

Европейская правда