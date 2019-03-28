Манафорт и Янукович отмывали средства через Swedbank — OCCRP

Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP ("Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции").

По данным шведского издания SVT, компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более четырех миллионов долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он, как заявлялось, написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited. Эта компания, в свою очередь, перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP - компании, которая фигурировала в деле Пола Манафорта.

В феврале 2012 года Inlord перевел почти миллион долларов на счет Манафорта на Кипре. Этот доход Манафорт скрыл от властей в США.

Также SVT выявил, что Vega перечислила 100 тысяч долларов организации "Проект переходных демократий" (Project on Transitional Democracies). Эта организация, по сообщению издания Vice News, сотрудничала с Манафортом над организацией встреч Януковича с американскими чиновниками.

Напомним:

Янукович вывел при помощи банка не менее 3,6 млн долларов.

В начале марта стало известно, что в отмывании российских денег подозреваются 10 крупных европейских банков. Среди них и шведский Swedbank.

Внутренний отчет Swedbank в сентябре показал подробные "подозрительные" сделки на общую сумму около 10 млрд долл между клиентами Swedbank и Danske Bank в странах Балтии с 2007 по 2015 годы.

Совет директоров Swedbank отправил гендиректора банка Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций.ъ

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